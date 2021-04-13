Скандал в Ивано-Франковске: жители протестуют против реставрации отеля Днестр

Жители Ивано-Франковска протестуют против реставрации исторического памятника – бывшей гостиницы Днестр.

Известный в городе отельер возвел дополнительные этажи и далекую от аутентичной башню с часами. Сейчас дело дошло до боковых колоннад.

Волну возмущения горожан вызвала попытка застеклить общественное пространство и обустроить частную парковку у здания.

– Здание отеля Днестр, или Австрия, является уникальным не только для Ивано-Франковска, но и для всей Украины, потому что в 1919 году там был подписан Акт воссоединения УНР и ЗУНР, – объясняет историк Мирослав Кошик.

В память об этом событии в январе 1990 года именно от гостиницы Днестр в Ивано-Франковске началась Цепь единства.

Сотню лет назад отель построил Януш Фредерик – приглашенный из Вены архитектор. Уже потом дома по его проектам возводили в Чикаго.

Монументальные колонны, зашитые стеклом и металлом, стали сюрпризом для главы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива. Документы на землю выдали законно, уверяет руководитель. Зато влиять или контролировать любые строительные или реставрационные работы не могут.

– Пока в государстве есть киевский госархстройконтроль, суды и другие органы, общество не может полноценно влиять на те или иные вещи. Еще раз говорю: я за реставрацию здания, за то, чтобы там был хороший отель, но чтобы это согласовали с обществом. Ни я, ни архитектура города не знала о желании застеклить колоннады, – говорит Руслан Марцинкив.

Снос имения Уткина в Киеве

В апреле в центре Киева снесли очередное историческое здание – доходный дом Уткина, возведенный в XIX веке.

Здание расположено возле железнодорожного вокзала на улице Симона Петлюры, 29.

Это было единственное дореволюционное здание квартала между Жилянской, Льва Толстого, Петлюры и рекой Лыбидь.

По разным данным здесь планируют построить 26-этажный ЖК апарт-отель Times.

Подробнее о сносе имения Уткина в Киеве читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Общественное

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