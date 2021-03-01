Скандал с Covid-вакциной в Черновцах: почему выбрасывали дозы и реакция Минздрава

В Украине получила огласку история с утилизацией вакцины против коронавируса. Врач из Черновицкой области Ольга Кобевко сообщила, что неиспользованные дозы выбросили вместо того, что сделать прививки.

В одном флаконе содержится 10 доз вещества, но не всегда получается использовать их сразу, а это надо сделать в течение шести часов. После этого вакцину использовать нельзя.

В Департаменте здравоохранения Черновицкой ОГА объяснили, что не получили инструкций из столицы, как действовать в таких случаях. Такое может случаться, ведь у медсестер пока нет опыта, как правильно делить флакон на дозы.

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В Минздраве о проблеме знают. Сейчас в профильном ведомстве нарабатывают алгоритм, который позволит не потерять ни капли вакцины.

Кроме того, в министерстве планируют привлечь к вакцинации знаменитостей, которые популяризировали бы иммунизацию.

Вакцинация в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине продолжается вакцинация против коронавируса.

Прививки делают медикам.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

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