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Скандальные корпуса украинских БТРов с трещинами испытали на прочность

Скандальную броню для БТРов проверили на прочность. Испытания провели представители Харьковского конструкторского бюро имени Морозова и военного представительства Минобороны. Цель испытания – убедиться, что найденные дефекты не влияют на устойчивость корпусов.

Неделю назад во время проверки брони, с которой конструкторское бюро планировало производить БТРы, были найдены пустоты и трещины в местах сварки. При этом на броне стоял знак качества военного представительства Минобороны. Это вновь поставило под угрозу выполнение большого государственного заказа 2016 на 45 БТРов для Вооруженных сил Украины и еще 10 для Нацгвардии.

Испытаниями в КБ и военном представительстве Минобороны довольны, найденные дефекты, как говорят, не повлияют на прочность БТРов. Детали в сюжете Татьяны Доцяк.

Напомним, в деле некачественной брони для украинских БТРов обнародовали новые доказательства.

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