Сокровища и тайны семьи Кочубеев: что посмотреть в Полтавском художественном музее

Лето — время для путешествий по Украине, ведь у нас множество красивых мест не только для фотосессий, но и для размышлений и познания. Такой уникальный край — Полтавщина. Здесь проходила история казачества, подъем и измен.

Одна из них — о семье вроде бы друга Ивана Мазепы — Василия Кочубея, тесно связана с Полтавой и Диканькой. Там уникальные экспонаты из истории казачества и после нее. Уничтожено немало, но сохранились сокровенные места, которые стоит посетить.

Родословная Кочубеев — которые сыграли странную роль в истории Украины. Даже есть термин “кочубеевщина”.

Самым известным стал внук Василий, сначала он служил гетману Дорошенко, но подозревают — он предал его, потеряв важные документы.

Василий Кочубей знакомится с Иваном Мазепой. Вместе они решают свергнуть гетмана Самойловича. Следующие выборы выигрывает Мазепа, Кочубей, который тоже мечтал о булаве, скорился обстоятельствам.

Жажда власти не оставляла Кочубея, даже на высоких должностях от Мазепы. Начались доносы царю Петру, и последней каплей стала любовь дочери Кочубея Мотри к Мазепе. Подписантов доноса царь отдал под пытки.

Кочубея казнили в Борщаговке в Винницкой области. Специально для Фактов Полтавский краеведческий музей открыл уникальный экспонат.

Читайте:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.