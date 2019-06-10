Жалобы на дорожников и коммунальщиков: что предлагает Юрий Бараник в Новых лидерах 2

Сделать каждую яму публичной. Участник нового сезона проекта Новые лидеры Юрий Бараник мечтает побороть коммунальную халатность и коррупцию. Для этого планирует создать специальный всеукраинский портал, который бы собирал и анализировал все жалобы украинцев на дорожные, коммунальные или другие проблемы.

Мужчина надеется: если регулярно делать публичные рейтинги худших городов и коммунальных служб, общественная критика таки заставит их работать добросовестно.

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Предприниматель и общественный активист Юрий Бараник предлагает бороться с недобросовестными дорожниками, чиновниками или коммунальщиками путем максимальной публичности. Для этого мечтает создать всеукраинскую интернет-платформу жалоб и предложений, куда бы люди сообщали о каких-либо халтурах или саботажах.

Впоследствии эту информацию бы анализировали и систематизировали во всеукраинский рейтинг лучших и худших городов и служб. Это должно добавить эффекта конкуренции, считает Юрий.

Сейчас об авариях, ямах или других проблемах люди сообщают разве что в соцсетях или в городские коммунальные сервисы. Но их эффективность оставляет желать лучшего. Вот Юрий и решил: об этих проблемах следует говорить на всю страну. Мол, держать в тонусе местных чиновников и коммунальщиков можно только с помощью тщательного общественного контроля. Одиночные жалобы или запросы эффекта не дают.

К слову, Факты ICTV рассказывали об идее Игоря Ященко на Новых лидерах 2.

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