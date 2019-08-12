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Отменены все авиарейсы, полиция ловит протестующих: митинги в Гонконге

В Гонконге не утихают протесты.

Митинги прошли сразу в трех районах Гонконга. Полиция ловила протестующих по углам с резиновыми дубинками.

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Из-за протестов в терминале аэропорта, Гонконг отменил все рейсы, на вылет ждут тысячи пассажиров.

Протесты в Гонконге продолжаются с начала июня.

Демонстранты выступают против планов правительства разрешить выдачу вероятных правонарушителей властям Китая. Там им может грозить смертная казнь. Законопроект отложили, но окончательно не отозвали.

К слову, в Гонконге признали, что законопроект об экстрадицииявляется провальным.

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