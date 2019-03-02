Отмена статьи о незаконном обогащении: реакция ЕС и последствия

В Европейском Союзе обеспокоены решением Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении. На дипломатическом языке это серьезное предупреждение.

Одно из самых обсуждаемых решений недели – признание Конституционным судом неконституционным криминализации незаконного обогащения. По мнению судей, эта норма якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность своего состояния, тогда как закон требует это от обвинения.

Статья появилась 2015 года. Государственных служащих и депутатов обязали декларировать не только свои доходы, а и членов семьи. Цель статьи заключалась в том, если чиновники обладают дорогими вещами, то должны объяснить – откуда взяли на них деньги.

Расследовать происхождение состояния топ-чиновников поручили НАБУ, теперь выходит, что все его 65 фигурантов уголовных производств получат амнистию, а коррупция уже не будет преступлением.

Криминализация незаконного обогащения была требованием Международного валютного фонда, который договаривался с официальным Киевом о возобновлении кредитования, а Европейский Союз указывал на важность этой статьи при подготовке соглашения о безвизовом режиме. Поэтому отмена этого пункта Уголовного кодекса – означает потерю международного доверия.

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На Западе единодушны, Киев должен показать реальную борьбу с коррупцией – это в интересах всех украинцев.

Напомним, что 7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла изменения в Конституцию относительно стратегического курса страны на членство в Европейском Союзе и НАТО. Факты ICTV разбирались, как это повлияет на внешнюю политику и поможет ли нам вступить в организации.

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