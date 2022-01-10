Скажи Путину – нет! В Киеве прошла акция перед переговорами РФ и США

В преддверии переговоров представителей США и РФ в Женеве в Киеве состоялась акция против российской агрессии под лозунгом: Скажи Путину – нет!

Несколько сотен участников собрались на Михайловской площади с призывом к мировым лидерам не поддаваться на провокации Кремля.

Подобные акции прошли также в других украинских городах.

Сегодня, 10 января, в Женеве состоится встреча делегаций России и США относительно так называемых гарантий безопасности.

Речь идет о проектах договоров о мерах безопасности, которые в декабре обнародовал МИД РФ с требованием к НАТО отказаться от расширения Альянса на восток, в частности вступления Украины, а также ведения военной деятельности в Украине, Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

Ожидается также, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты, встретятся 13 января.

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