Сколько стоит лицензия пилота и как учат в Сутисках Винницкой области

Покорить небо, научиться любить высоту и управлять несколькими летательными аппаратами. Все это возможно в небольшом поселке Сутиски Винницкой области. Основанный еще в прошлом веке авиационный клуб, когда-то был военным аэродромом. В далеких сороковых годах здесь проходили обучение исключительно пилоты для фронта. Теперь осуществить мечту и породниться с небом могут все желающие.

В клубе открыли школу для пилотов на самолетах Ан-2, Wilga-35, планерах, а еще прыжки с парашютом для начинающих, и профессиональное обучение парашютному спорту.

Небо — это его детская мечта, а по профессии он программист.

36-летний Олег Сташко даже не верил, что когда-нибудь осуществит свое желание и сядет за штурвал самолета. Школа пилотов, которую открыли неподалеку от Винницы стала его шансом. Чтобы овладеть это нелегкое дело почти три месяца будет учить теорию, а затем в течение двух лет надо налетать 40 часов.

Универсальной арифметики, как управлять самолетом инструкторы не рассказывают — это все долгий процесс. Но говорят, есть три правила: здоровье, желание и деньги. Чтобы научиться летать ученик должен заплати за все курс 250 тыс. грн.

Авиаконструктор и мировой рекордсмен Юрий Яковлев летает уже более 40 лет. Если сложить вместе все проведенное в небе время — получится 145 дней.

В этом другом измерении еще только осваивается Роман. Чтобы навыки узаконить, Роман должен получить лицензию частного пилота. Она даст право управлять некоммерческой авиацией, то есть не ради денег, а для себя.