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Сколько стоит аренда квартиры в Киеве и будет ли рост цен

В весенне-летний период цены на аренду жилья упали из-за карантина. Владельцы уменьшали плату даже вдвое, чтобы удержать жителей. Сейчас жесткого карантина нет, а ситуация в стране несколько стабильнее. Поэтому и цены возвращаются к уровню, который был до пандемии коронавируса.

Сейчас цены на аренду жилья выросли до уровня зимы этого года. Однокомнатная квартира рядом с метро в столице стоит 9-10 тыс. Жилье дальше от метро обойдется в 7-8 тыс. С возвращением студентов на обучение, эта сумма может увеличиться на 5-10%.

Похожая ситуация и на рынке офисной недвижимости. За время карантина офисы подешевели на 20%.

На карантине некоторые компании перешли из традиционных офисов в коворкинг. Вместо того, чтобы снимать все помещение, здесь платят за рабочее место.

Специалисты по недвижимости говорят, что цены вернутся к уровню февраля-марта, и дальше расти не будут. Единственное, что может повлиять на рынок — это новая волна карантина.

Цены на аренду жилья в Киеве и больших городах

Выгодные для аренды жилья в Киеве это Деснянский, Святошинский и Днепровский районы столицы. В июле комнату в Деснянском районе можно было арендовать в среднем за 3 тыс. грн в месяц, однокомнатное жилье — за 6 700 грн, двухкомнатное — за 8 тыс. грн. Трехкомнатная квартира обойдется в 10 тыс. грн.

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