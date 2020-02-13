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Сколько стоит ремонт в квартире и как сэкономить

Ремонт перестал быть синонимом банкротства. В Украине в последнее время появилось немало качественных и недорогих стройматериалов, у нас уже есть качественные краски и лаки, паркет и керамическая плитка, широкий выбор сантехники. Поэтому теперь ремонт квартиры средней площади не превращается в сдачу крови и денег для многих украинцев.

Затеять ремонт самому или доверить скучную работу дизайнерам. Сейчас все больше украинцев обращаются к специалистам, чтобы обустроить собственное жилище. Те говорят, их услуги не обойдутся втридорога, а наоборот, владелец сможет сэкономить. Потому что все спланируют на бумаге и не придется потом спешно менять мебель или любую отделку.

Правда, сейчас ремонт все равно ударит по кошельку. Стартует от 300 долларов за квадратный метр. Но можно сэкономить, приобретя материалы отечественного производства.

Факты ICTV ранее писали о том, где взять деньги на ремонт квартиры – 4 простых шага.

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