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Сколько людей живет на Земле и средняя продолжительность жизни – отчет ООН

7,7 млрд – именно столько людей живут сейчас на планете Земля. Но уже к 2050 году количество может вырасти до 9,7 млрд. Такие данные в отчете ООН.

В то же время человечество стареет и все больше перемещается жить в города. Также отметили что благодаря технологиям – вдвое снизился показатель смертности среди детей.

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Выросла и ожидаемая продолжительность жизни в мире. Если в начале 90-х – прогнозировали 65 лет, то сейчас – это уже 72 года. И – показатель будет расти.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Совбез ООН принял резолюцию по противодействию терроризму.

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