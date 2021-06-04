Сколько нитратов содержат овощи и фрукты в магазине и на рынке

Сейчас на рынке немало ранних овощей и фруктов, поэтому хочется их попробовать. Но ранние продукты могут быть опасны — часто норма нитратов превышена в 2-3 раза.

А это уже угроза для здоровья — особенно во время пандемии. Нитраты превращаются в более вредные соединения, из-за которых ухудшается насыщение крови кислородом, ослабевает иммунитет.

Факты ICTV проверили продукты на содержание нитратов в лаборатории Национального университета биоресурсов и пищевых технологий. Оказалось, что большинство продуктов от фермеров и из магазина — почти одинаковые.

Например, фермерский огурец имеет 42 мг нитратов на килограмм, а магазинный — 45. В то же время норма — 150. Редис — при норме 1200 мкг на килограмм содержит всего 45, а из магазина — 47. Молодой картофель — 50 с 250, а клубника 42 — с 60. Рекордсменами оказались помидоры — фермерский 95, а магазинный — 148.

В целом вся фермерская продукция в пределах нормы. Хотя профессор с факультета пищевых технологий Лариса Баль-Прилипко подчеркнула, что много ранних овощей и фруктов есть не стоит, ведь тогда нитраты суммируются и так можно превысить дозу.

По ее словам, часть из них выводится из организма, а другая — образует вредные соединения как внутри организма, так и во время длительного хранения.

— Нитраты переходят в нитриты. Он нитритов могут развиваться различные болезни — сердечно-сосудистые, желудочные, развитие анемии. Поэтому ранние овощи нельзя покупать про запас, на очень долгий период, — добавила Баль-Прилипко.

Специалист также утверждает, если овощи или фрукты слишком большие, имеют идеальную форму и блеск — это уже звоночек о том, что продукт не натуральный. Она не рекомендует употреблять эти продукты прежде всего беременным и детям.

Если есть возможность, лучше замочить их перед употреблением и очистить кожуру. Меньше всего вредных солей имеют лук, перец, баклажаны и зеленый горошек. В то же время больше всего — шпинат, листовая капуста и свекла.

Как обнаружить нитраты в клубнике

Не стоит покупать ягоды в переходах, с земли на несанкционированных рынках. Если вы пришли на рынок попросите у продавца сертификат на ягоду. Если его нет, не покупайте такую клубнику.

Лучше запаситесь нитратомером. Он через несколько минут покажет, безопасна ягода или нет. Норма нитратов в ягодах – 60 мг на килограмм.

Подробнее о том, как обнаружить нитраты у клубники, читайте на Фактах ICTV.

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