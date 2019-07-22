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Факты / Видео / Украина

Сколько обработали бюллетеней в регионах и фаворит Днепропетровщины

По всей Украине комиссии обрабатывают протоколы. На Днепропетровщине, на каждом окружкоме очереди и давка. На двадцать пятой ОИК в Днепре доходило до столкновений. Поэтому здесь десятки правоохранителей.

В ОИК свозят протоколы с 83 участков, а не проработали и половины. Работа идет медленно, прежде всего, из-за неорганизованности и большого количества ошибок. Многие протоколы возвращают на уточнение.

Безоговорочный лидер Днепропетровщины – Слуга народа.

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Так же очереди с ночи и в Мариуполе. На 58-й ОИК непрерывно принимают бюллетени с позднего вечера. Но в зале ожидания немало людей.

Из-за неточностей в документах некоторые сдают их по три раза. В ОИК обещают завершить работу до восьми часов.

Кто-то терпеливо ждал, а у кого-то сдавали нервы.

На Закарпатье ожидаемо низкая явка, поэтому и работы в комиссии меньше. Хотя и условия, порой, экстремальные. Из-за непогоды 10 населенных пунктов оказались без света.

Нет сообщений о значительных нарушениях при подсчете голосов и в Винницкой области. Комитет избирателей Украины уже показал, что выборы в целом соответствовали законодательству.

 

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