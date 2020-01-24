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Факты / Видео / Украина / Общество

Стекло выбивало ударной волной: воспоминания жителей Мариуполя об обстреле 2015 года

31 человек погиб и 120 были ранены – 24 января в Украине вспоминают годовщину трагедии в Мариуполе. В 2015 году российские боевики обстреляли Градами самый густонаселенный микрорайон приазовского города – Восточный.

В тот день кадры взрывов шокировали страну и западный мир – это был циничный обстрел мирного города и операция устрашения, которая привела к большому числу смертей. И что больше всего убивает – наводчиком был украинец, бывший сотрудник Министерства внутренних дел Виталий Кирсанов. Кстати, он уже на свободе. Его освободили по закону Савченко.

Татьяна Уралова встретилась с теми, кто пережил террористический ад.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как девушки-морпехи защищают подступы к Мариуполю.

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