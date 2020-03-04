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Сокращение в семь раз. В Украине кардинально уменьшают финансирование стоматологии

Берегите свои зубы, потому что государство их беречь больше не будет. Согласно реформе, которая стартует 1 апреля, на стоматологию выделят в семь раз меньше денег. Государство будет выделять только 9 грн за один визит к стоматологу. Это нереально малые деньги, поэтому бесплатно лечить зубы будут только детям.

Взрослым государство готово покрыть только неотложные случаи. При этом штат врачей сократят. Так произошло и в Тальновском районе Черкасской области. Регион с 30 тыс. населением теперь будет обслуживать не семь медиков, как раньше, а только трое. Сокращенные дантисты вынуждены будут открывать частную клинику. Но для района со средней зарплатой в 3 тыс. грн, 500 грн за один зуб – это очень дорого. Возможность сохранить местную медицину ищет районная власть. Детали в сюжете Оксаны Михайловой, Ирины Цымбал и Ольги Читайло.

Напомним, села могут остаться без медицинской помощи. Фельдшерско-акушерские пункты ничем финансировать.

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