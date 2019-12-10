Скромная, но победа. Реакция СМИ и экспертов США на встречу Зеленского и Путина

Зеленский сыграл вничью несмотря на слабые карты – под таким заголовком вышла статья в The New York. Встреча не стала полным доминированием Путина. Переговоры только подчеркнули разницу в позициях сторон, – пишет Politico. Издание обратило особое внимание на то, что Путин во время пресс-конференции спокойно рассказал о его настаивание на изменении украинской конституции. Отметив шаткие шаги к миру на переговорах, CNN отметило вопросы, которые точно остались вне встречи. Первое – возвращение Крыма, второе – снятие европейских санкций из России.

Вашингтонские эксперты говорят: ожидали мало от этой встречи, и поэтому видят в результатах позитив для Украины и Зеленского. Путин не был готов к тому, что украинский президент не хочет заключать соглашение, а французский – не готов сдавать Украину.

– Я ожидал очень мало, и несколько вещей удалось достичь. Объявление о том, что они будут работать над разведением войск в трех пунктах и ​​над разминированием, и планируют дополнительный обмен пленными. Если это все окажется правдой, это будут, что я называю, меры по укреплению доверия. Тот факт, что они признали необходимость реального перемирия тоже очень интересный и позитивный. Если меры, о которых мы только что говорили, воплотятся в жизнь, я бы назвал это победой для Зеленского. Скромной, но все же победой, – отметил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

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Встреча была малорезультативной, и это – очень хорошо для Украины и Зеленского, – считает Дэвид Креймер. Особенно хорошим результатом он считает то, что Зеленский не согласился проводить выборы на оккупированных территориях без возврата контроля. Впрочем, Креймер считает фокус на перемирии неправильным. Фокусироваться надо на полном выводе российских войск. Потому что перемирие, по его мнению, только превратит горячий конфликт на заморожен. Также Креймер указывает на недостаточную поддержку Украины и фокус, как европейцев, так и американцев на нормализации отношений с Россией. В частности он возмущенвизитом Лаврова в Вашингтон.

– Европейцы, я боюсь, давят на не того человека – они давят на Зеленского, чтобы тот решил этот конфликт, но давить они должны Путина. Я не понимаю, почему Лавров приезжает в Вашингтон и даже с Помпео встречается. Россияне абсолютно ничего не сделали для того, чтобы заслужить возвращение к нормализации отношений, перезагрузку, – говорит старший научный сотрудник Международного университета Флориды Дэвид Креймер.

К слову, Факты ICTV рассказывали о реакции политиков на нормандскую встречу.

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