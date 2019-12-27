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Скупить все! Накануне Нового года Киев остановился в пробках и очередях

Уже неделю Киев страдает от безумных предновогодних пробок как на дорогах, так и в магазинах. Все готовятся праздновать и завершают последние дела. Колбасы, шампанское, сыры, рыба, мясо и сладости – это ли не главные продукты новогоднего стола. Но чтобы все это купить, киевляне штурмуют магазины уже за несколько дней до праздника.

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А кое-кто запасается провизией не только на праздник, но и на целую неделю. Люди утверждают, что делать покупки в последние дни довольно выгодно. Во многих супермаркетах не только скидки, но и продукты не успевают залежаться на полках. Смотрите больше в сюжете Олега Корниенко и Артура Туровича.

Напомним, Киев остановился в пробках из-за дорожных работ и большого количества ДТП.

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