Слабым здесь не место. Цены и атмосфера Октоберфеста 2018

В немецком Мюнхене пиво льется рекой! Там продолжается 185-й Октоберфест. На праздник ожидают до шести миллионов посетителей. И дело не только во вкусном пиве, но и в дружеской атмосфере абсолютных веселья.

Рядом с аттракционами – пивные палатки. Они содержат тысячи посетителей. Места люди бронируют заранее, потому что найти свободное во время гуляний почти не реально.

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Кто не отдыхает во время Октоберфест то это официанты. Слабым здесь не место, потому что за раз им приходится поднимать большие подносы с едой и минимум по 10 бокалов пенного

Цены на пиво немалые. За литр – почти 12 евро. Все в разы дороже, чем в магазинах Мюнхена. Жареные колбаски от 4 с половиной евро до 10. Но даже это не отпугивает туристов. На Октоберфесте ожидают более 6 миллионов туристов. На одном пиве за две недели организаторы фестиваля планируют заработать минимум 400 миллионов евро. А если еще добавить продукты, транспорт и гостиницы, то получится почти миллиард евро. Но главное говорят немцы – не прибыль, а невероятная атмосфера.

К слову, Факты ICTV сообщали, где пройдет самый популярный пивной фестиваль Европы.

Опубликовано Октябрь, 05 в 20:51



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