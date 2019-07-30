Слава Украине и прифронтовые символы. Как отмечают 5-летие освобождения Авдеевки

14-летняя Дарья помогает волонтерам плести маскировочные сетки на центральной площади Авдеевки. Девочка является скаутом местного пласта – патриотической организации молодежи, которая распространилась с запада уже к восточным рубежам.

Наряду стол со специфическими сувенирами. Брелоки с гильз, магнитики с известным Авдеевским муралом и другие символы прифронтового города.

Несмотря на рабочий день на площади возле памятника Тарасу Шевченко немало военных и жителей Авдеевки. Ровно 5 лет назад бойцы 93 бригады и добровольческих батальонов выбили из города русских боевиков, местные с ужасом вспоминают время оккупации.

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Во время празднования Светлана получила от местной власти символический подарок – вышиванку для своего младенца.

Павел Малыхин возглавил местную военно-гражданскую администрацию в 2015 году, когда город фактически был без власти. Сейчас здесь работают все службы, кроме одной. Киев никак не реагирует на требования местных властей вернуть сюда суд.

На позициях на окраине Авдеевки военные о годовщине освобождения знают, однако там не до праздников. Несмотря на режим тишины – дежурство в усиленном режиме.

К слову, широкинская операция: годовщина самого успешного наступления за всю войну.

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