Слуга народа и Голос. Первые шаги партий, которые проходят в парламент

В ЦИК не посчитали еще и половины голосов, а политсилы готовятся объединяться. Безоговорочный лидер гонки – партия Слуга народа – уже даже пишет проект коалиционного соглашения.

Сформировать большинство готовы, как самостоятельно, так и с идеологически близкими партиями. Предполагают, что это будет Голос Вакарчука.

В президентской партии декларируют продолжение курса на ЕС и НАТО и диалога с Россией для урегулирования ситуации на Донбассе, а также планируют переговоры о новом сотрудничестве с МВФ.

Первые шаги парламента

В приоритете Слуги народа: снятие неприкосновенности с депутатов, восстановление ответственности за незаконное обогащение, а также вопрос коррупции. С ней, считают, надо не бороться, а предотвращать. Для этого имеют рецепт – государство в смартфоне.

Голос, в свою очередь, тоже рассматривает коалицию с Слугой народа. Хотя пока переговоров не вели. Коалиционное соглашение готовы подписать только с новыми политсилами и категорически против – пророссийских. По его словам, партия будет бороться за новую политику. В частности – за установление справедливой судебной системы и коренной реформы Верховной Рады.

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Присоединиться к коалиции готова и Родина, заявила накануне лидер партии Юлия Тимошенко. Со Слугой народа и партией Голос. Никакие другие объединения – не рассматривают. В парламенте сфокусироваться хотят на важнейших для простых людей инициативах.

К объединению с Голосом готова и партия Европейская солидарность. Также ЕС готова искать компромисс с центром нынешнего главы государства – Слуга народа. Так же, Порошенко призвал не допустить появления в правительстве представителей пророссийских сил.

Оппозиционная платформа – За життя заняла второе место. Однако пока возможном объединении с конкретными политсилами не комментируют. Фактически партия имеет яркую пророссийскую направленность – а это оппозиция к остальным силам, проходящих в парламент.

К слову, выборы в Раду состоялись, добро пожаловать в новую реальность – Слипачук.

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