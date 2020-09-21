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Службы в церквях отменены. Вспышка Covid-19 среди священников в Николаеве

В Николаеве вспышка коронавируса среди священников. За две недели в больницу попали шестеро служителей Московского патриархата. 31-летний священник умер. Сколько священнослужителей на самоизоляции или лечатся дома — неизвестно.

Ежедневные службы в церквях, утверждают священники, отменены. Только сегодня из-за праздника Рождества Пресвятой Богородицы сделали исключение.

На службе было много верующих, многие без масок. На улице миропомазания люди выстраивались без какой-либо защиты. О вспышке в храмах верующие не знали.

Недавно в одесском Свято-Успенском мужском монастыре зафиксировали массовую вспышку коронавируса. Об этом на брифинге сообщил заместитель главного санитарного врача Одесской области Сергей Дементьев.

Там заболело шесть священников и монахов. 88 человек пошли на самоизоляцию.

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