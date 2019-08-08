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Факты / Видео / Украина

Скользкое зеленое одеяло вместо песка: пляжи Бердянска покрыло слоем водорослей

После нескольких мощных штормов, что на днях бушевали на Азове, бердянские пляжи покрыло слоем водорослей.

За несколько дней коммунальщики вывезли сотни тонн зелени. Втрое больше, чем за два месяца лета.

Убирать морскую траву помогали все неравнодушные.

СмотритеПобережье возле Одессы самое грязное на все Черное море – ученые

К слову, во время отбора проб воды на двух пляжах Крыма – обнаружили холерные вибрионы.

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