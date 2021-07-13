Изумрудный путь: в Украине создали уникальный туристический маршрут

В южных районах Винницкой и Хмельницкой областях создали своеобразный туристический кластер — изумрудный путь. Четыре общины объединились и разработали собственные уникальные маршруты для экологического туризма.

Подольские пути — это часть международного экологического маршрута — его уже пять лет разрабатывают совместно с французскими агентствами.

Здесь туристы точно не будут скучать. Те, кто привык к активному отдыху, легко преодолеют от 6 до 25 километров под реку или замечательными холмами.

Величественным Днестром, чрезвычайными видами и вкусной кухней будет встречать туристов Великая Косница. Велосипедами, которые во время путешествий практически единственный вид транспорта, там овладевают с детства.

— Там где туристы, там и заработок для местных жителей. Здесь есть короткие маршруты в середине села, также средние и длинные маршруты. Протяженность малой площадки составляет 6- 8 километров, а длинной около 15-20 километров, поскольку он проходит вдоль берега Днестра, вдоль Молдовы, — говорит Андрей Федик, председатель общественной организации Из города в село.

По дороге можно полюбоваться домами села Буша, а также увидеть места сражений казаков и международной торговли.

На самом деле Южное Подолье мало исследовано и его нужно познавать. Здесь люди умеют удивлять — сохраненными парками, лебедиными островами и невероятной природой.

— Жители села уже покатали первых гостей на своих лошадях и мотоблоках. Здесь везде леса и чистота. Маленькие села Петрашовка, Мироновка, Белая, Гальжбиевка, начиная от Буша вводят лодочные спуски, чтобы можно было полюбоваться берегами Мурафы, — говорит Мирослава Марченко, председатель районной организации Туристическая Ямпольщина.

Подольский изумрудный путь пролегает через территорию четырех общин Винницкой и Хмельницкой областей.

— Наша цель, чтобы этот маршрут прошел через Южное Подолье. Это идея, над которой мы работаем уже пять лет. Мы же не хотим чтобы туристы въехали в Румынию и выехали в Одессе, мы хотим, чтобы они заехали в наше Южное Подолье, чтобы они заехали в Ямполь, чтобы заехали в Крыжополь, поскольку мы их здесь удивим, — заверил Александр Гироль, член общественной организации города Крыжополь.

Южное Подолье завораживает — в этом регионе соединилось все естественное разнообразие — скалы, луга, леса и множество рек.

Здесь можно отдохнуть от городского шума и насладиться тишиной. К тому же, такие экологические путешествия обходятся значительно дешевле, чем пляжная жизнь в гостиницах.

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