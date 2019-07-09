Воняет на весь Луцк: местные жители просят проверить Гнидавский сахарный завод

Луцк в плену невыносимой вони. Почти в каждом районе слышать неприятный запах, особенно с утра и уже вечером. Горожане уже который год просят найти причину такого экологического бедствия и наказать виновных.

Местные власти говорят, что это завод по производству биоэтанола, которое сливает отходы на поля фильтрации. А вот в экологической инспекции уверяют – это устаревшие городские очистные сооружения и неконтролируемая ситуация со сливом нечистот в городскую канализацию. В то же время, чтобы найти точную причину, планируют проверить все возможные предприятия.

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Уже несколько месяцев воняет на весь Луцк. Возмущенные горожане вышли на акцию протеста. Требуют найти наконец причину они, устранить ее и наказать виновных.

По мнению местных, воняют поля фильтрации Гнидавского сахарозавода. На днях работники муниципальной стражи Луцка задержали грузовик во время несанкционированного слива нечистот.

Местные власти обвиняют завод по изготовлению биоэтанола, отходами от производства которого и является так называемая – барда.

Но руководство завода все обвинения опровергает. Говорят, за два года на поля фильтрации и в городскую канализацию не попало ни капли барды. Смысла сбрасывать ее на отстойники нет, ведь на этом можно еще и заработать, говорят на предприятии.

Вместо того, чтобы искать козла отпущения, лучше бы нашли настоящую причину вони – возмущаются на заводе.

Все нечистоты сливают в канализационную систему на окраине города. Правда, кто это контролирует непонятно. В вагончике который должен работать до 8 вечера, за 2 часа до закрытия – закрыто.

Люди обращаются в Минэкологии с просьбой проверить предприятие. И в экологической инспекции советуют этим не ограничиваться, а предлагают комплексный подход – составить список наиболее опасных субъектов хозяйствования, которые могут нести такую ​​угрозу запахов. К поиску виновников они в городе удалась и прокуратура.

Напомним, Факты ICTV писали, что посмотреть в Луцке за один день и как узнать город с другой стороны.

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