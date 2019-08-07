Воняет на всю Боярку: из-за диоксида и оксида азота в воздухе болеют люди
Болеть жители Боярки Киевской области начали с начала года, когда в городе появился неприятный химический запах. Воняет горелой пластмассой обычно ночью или рано утром, дышать просто невозможно.
Жители уверены: травят их местные производства.
За несколько метров – районный роддом, больница и поликлиника. В полукилометре – школа и несколько детских садов. Какое именно предприятие делает вредные выбросы, горожане не раз безрезультатно просили выяснить местные власти.
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Мэр Боярки убеждает – это не его компетенция и повлиять на ситуацию никак не может.
В цехе на местной промзоне шокирует острый запах акрила, рабочие работают без всякой защиты. Администрация уверяет – все нормально и так на всех предприятиях.
Уровень диоксида и оксида азота в эти дни был превышен вдвое.
После того, как вмешались Факты, боярскую промзону будет проверять областная экоинспекция и Госпродпотребслужба. Если обнаружат нарушения, дело передадут в суд. Там и будут решать, закрывать ли предприятие.
Однако чиновники признаются, что шансы остановить предприятия-нарушителей мизерные.
Напомним, в ГСЧС назвали районы Киева, в которых высокий уровень загрязнения воздуха.