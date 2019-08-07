Воняет на всю Боярку: из-за диоксида и оксида азота в воздухе болеют люди

Болеть жители Боярки Киевской области начали с начала года, когда в городе появился неприятный химический запах. Воняет горелой пластмассой обычно ночью или рано утром, дышать просто невозможно.

Жители уверены: травят их местные производства.

За несколько метров – районный роддом, больница и поликлиника. В полукилометре – школа и несколько детских садов. Какое именно предприятие делает вредные выбросы, горожане не раз безрезультатно просили выяснить местные власти.

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Мэр Боярки убеждает – это не его компетенция и повлиять на ситуацию никак не может.

В цехе на местной промзоне шокирует острый запах акрила, рабочие работают без всякой защиты. Администрация уверяет – все нормально и так на всех предприятиях.

Уровень диоксида и оксида азота в эти дни был превышен вдвое.

После того, как вмешались Факты, боярскую промзону будет проверять областная экоинспекция и Госпродпотребслужба. Если обнаружат нарушения, дело передадут в суд. Там и будут решать, закрывать ли предприятие.

Однако чиновники признаются, что шансы остановить предприятия-нарушителей мизерные.

Напомним, в ГСЧС назвали районы Киева, в которых высокий уровень загрязнения воздуха.

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