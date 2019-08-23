Вонючие ямы и провалы: в Николаеве машины проваливаются под землю

В Николаеве из-за гнилой канализацию под землю проваливаются машины. Городской коллектор исчерпал срок эксплуатации еще 20 лет назад, трубы просто рассыпаются.

Слесари водоканала вторую неделю ремонтируют один из коллекторов. Там 60 метров оказались аварийными. Провал также образовался возле киосков на рынке. 11 ларьков ежедневно рисковали провалиться под землю.

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Летом коррозия усиливается и аварии на коллекторах каждый день, – говорят в водоканале. Более половины канализационных труб – аварийные. Но у водоканала не хватает ресурсов на их замену. На замену сетей канализации и водопровода нужно 5 млрд грн. В городе таких денег нет. Чиновники просят их у государства и планируют взять кредит.

Пока чиновники только готовятся лоббировать предприятие в Киеве, подорожала электроэнергия. Чтобы рассчитаться с долгами, водоканал собирается на 20% повысить тарифы на воду. Иначе полумиллионный город перейдет на водоснабжение по графику.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Николаеве загорелся локомотив Интерсити Херсон-Киев.

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