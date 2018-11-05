Смерть Екатерины Гандзюк: найдут ли заказчика и как накажут нападавших

Накануне не стало общественной активистки Екатерины Гандзюк. 31 июля неизвестные облили ее серной кислотой. Катя выжила и три месяца отчаянно боролась за свою жизнь, но вчера ее сердце остановилось. По предварительной информации – оторвался тромб. Организаторы и исполнители задержаны. Но кто заказчик?

Накануне во многих украинских городах люди вышли на митинги. Они требуют справедливого расследования. Хотят не бояться быть активистами в своей стране и доверять правоохранительным органам.

– Почему мы молча должны наблюдать и терпеть пока самых активных из нас калечат и убивают?, – Екатерина Гандзюк.

Херсонская милиция сначала назвала это нападение обычным хулиганством. Но под давлением общественности дело переквалифицировали сначала на умышленные тяжкие телесные повреждения, затем покушение на убийство, а после Катерининой смерти – на законченное убийство.

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В нападении на Гандзюк полиция подозревает 5 мужчин. Все они – бывшие АТОшники. Четверо, свою вину признали. Двое сейчас под стражей. Это Сергей Торбин и Никита Грабчук. Другие за сотрудничество со следствием получили более мягкую меру пресечения – домашний арест.

Но родственники, друзья Екатерины и все общество, прежде всего хочет знать, кто заказчик. С этим вопросом люди выходят на митинги в Киеве, Херсоне, Львове, Одессе и Днепре. Митингующие несут цветы и лампадки. Среди присутствующих и те, кто ее знал, и просто неравнодушные.

– Немножко кипишная, потому что она считала, что все, что мы делаем, делаем недостаточно. Мы должны делать больше. Она всегда говорила, что нас слишком мало и мы должны забыть внешние обиды и объединяться, – говорит друг Екатерины Гандзюк политолог Виктор Таран.

– Наша гражданская позиция – мы не забываем об этом, сегодня умерла Екатерина Гандзюк, а завтра еще кого-то из активистов могут убить и это останется нерасследованным, – отмечает участник митинга Кирилл Дороленко.

– Это пожалуй такая точка невозврата и очередное подтверждение того, что сегодня гражданское общество и общество в целом в Украине не может надеяться на правоохранительную систему, – заявил общественный деятель Олег Михайлик.

Она имела активную гражданскую позицию, которая мешала многим, рассказывает ее друг, политолог Виктор Таран. Женщина разоблачала коррупцию на местном уровне, критиковала всю правоохранительную систему за неэффективное расследование нападений на активистов и боролась с пророссийскими настроениями в Херсоне.

Над организаторами убийства, которые ранее взяли всю вину на себя, теперь повисла угроза пожизненного заключения. Поэтому они назовут настоящему заказчика, надеются в полиции. В то же время, общество считает, раскрытие преступления станет решающим тестом для правоохранительной системы.

К слову, Факты ICTV сообщали, что под зданием МВД в Киеве проходила акция памяти Гандзюк.

Опубликовано Ноябрь, 05 в 10:07



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