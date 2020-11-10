Смерть медиков от коронавируса: почему семьи не могут получить компенсации

В Украине от коронавируса умерло 216 медиков. Их семьям обещали по 1,5 млн грн страховых выплат, однако до сих пор эти деньги получили только 19 семей. Причина — трудно доказать, что врач умер именно от Covid-19, даже если специальная комиссия это подтвердит.

Родственники должны собрать доказательства, и если комиссию они не убедят, деньги не получат.

Резонансный случай произошел в Черкассах, где комиссия по делу умершего хирурга вынесла положительное решение, но катерически против выплат Фонд социального страхования. Дело дошло до суда.

Сын умершего уже пятый месяц доказывает, что его отец-хирург заразился именно на работе. Он получил подтверждение уже нескольких комиссий, а ФСС подал иск в суд об их отмене.

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И объяснить, в чем причина, никто не может, потому что в областном управлении Фонда карантин из-за заболевания сотрудников коронавирусом.

А главное управление ФСС в письменном ответе объяснило, что их специалист не видит достаточно доказательств, что смерть хирурга связана с инфицированием на работе. И это не единственная история.

В Минсоцполитики отчитываются о завершении расследования по 105 случаям, из них только треть связали с инфицированием на работе. В целом семьям выплатят 31,5 млн грн. Еще 111 случаев до сих пор расследуют. Из-за такого отношения государства у медиков, которые воюют с коронавирусом, опускаются руки.

В конце июня Кабмин принял постановление о выплате страховки медикам, которые работают с больными коронавирусом. На это выделили 233 млн грн.

Если из-за коронавируса медик получит инвалидность, обещали от 600 тыс. до 800 тыс. грн.

В случае смерти семье предусмотрены 1,5 млн грн и 210 тыс. грн — если медик заболел и умер не во время работы с инфицированными.

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