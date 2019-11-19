Смерть военного и обстрел мирного села: как прошли сутки на передовой

Евгений Коростелев с первых дней войны на передовой и меньше месяца как возглавлял 128 бригаду горных штурмовиков. Неделю назад, обходя позиции, в Докучаевске комбриг подорвался на мине. Медики неделю боролись за его жизнь, пришлось ампутировать левую стопу, но была надежда.

Однако 19 ноября в четыре утра сердце 41-летнего комбрига остановилось. Не приходя в сознание Евгений умер в харьковском госпитале. У мужчины были жена и двое детей.

В этот день на передовой на Приазовье ранен один военный. Однако журналистов встревожила другая новость – тихое и незаметное село Сизое на Луганщине, что в 2 километрах от российской границы, никогда не попадало в сводки штаба. Однако именно там накануне получил ранение десантник. Оккупационная армия сбросила с беспилотника гранату. И армейцы предполагают, что этот ударный аппарат прилетел именно из России.

Подтверждение о раненом армейце из штаба поступило только к вечеру. Жизни военного ничего не угрожает, на месте продолжаются специальные следственные действия. В общем, штаб фиксирует с понедельника 18 ноября 14 боевых атак, под обстрелами окраины одиннадцати населенных пунктов.

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Несмотря на густые туманы на передовой, не прекращают работу и вражеские снайперы. Армейцев предупреждают, что густая пелена не гарантирует защиты на позициях. Российские группы, прибывшие на Донбасс, отстреливаются при любых погодных условиях.

Между тем местные Донецкой области встревожены слухами о возможном разведении войск по всей линии соприкосновения. Населенные пункты Карловка и Нетайлово, которые в 2014 году пережили адские боевые действия, переживают, что через 5 лет война вновь может вернуться в их дома.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как бойцы ВСУ обустраивают быт на передовой.

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