Смертельное ДТП на Одещине: погибли два человека, еще шестеро — травмированы

На трассе в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Вблизи села Холодная Балка столкнулись грузовик и рейсовый автобус.

В аварии погибли два пассажира, еще шестеро с травмами различной степени тяжести находятся в больнице. Среди пострадавших был несовершеннолетний.

Сейчас на месте трагедии работают следователи. Водитель грузовика задержан. Ему может грозить до 10 лет за решеткой.

Национальная полиция предупреждает, что на части трассы, где произошла авария, может быть затруднено движение транспорта.

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