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Смертельный ураган в Украине: как области приходят в себя после урагана

Последствия и убытки после вчерашнего урагана подсчитывают Винницкая область, Хмельницкая, Одесская, Волынь, Черкасская область. Там непогода бушевала больше всего.

Десятки поваленных деревьев, разбитые машины, сорванные крыши, вырванные заборы и рекламные щиты. Самое ужасное – жертвами урагана стали три человека.

Уже сегодня синоптики радуют: шквальный ветер утихнет, зато пойдет мокрый снег. Кое-где возможные заморозки до 3 градусов ниже нуля. И уже через несколько дней – потепление.

Смотрите: Смертельный ураган в Украине: кто понесет ответственность за жертвы

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве ураган сорвал крыши у станций метро Золотые ворота и Оболонь.

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