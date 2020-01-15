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Факты / Видео / Украина

Смертные приговоры и переговоры верхушки УССР: рассекреченные архивы переведут в цифру

Хлеб времен голодомора, смертные приговоры украинским писателям, которые затем меняли на ссылку в ГУЛАГ, и рассекреченные документы переговоров партийной верхушки УССР в дни ликвидации аварии на Чернобыльской станции.

Документы, которые в течение почти семи десятилетий были под грифом Совершенно секретно – в защитных коробках. Бумаги тщательно оберегают от солнечного света и пыли – для этого дважды в месяц чистят пылесосом.

О чем не молчат архивные рукописи и как их собираются перевести на цифру – расскажет Михаил Колесников.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что ФБР США рассекретило архивные документы со свидетельствами о якобы побеге немецкого фюрера Адольфа Гитлера в Аргентину.

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