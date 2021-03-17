Смертность выше, чем осенью: ученые НАН о весенней волне Covid-19 в Украине

В Украине смертность от коронавируса во время весенней волны уже превысила осенью. Такие данные обнародовали ученые Национальной академии наук Украины.

Также в отчете отметили, что сейчас пациентов с диагнозом Covid-19 в больницах стало больше, чем осенью. Кроме того, наблюдается рекордное количество больных, которые нуждаются в кислороде и подключении к аппарату ИВЛ.

С начала эпидемии коронавируса в Украине заболели 1 489 023 человека. Суточное количество больных также продолжает расти. Так, 17 марта Covid-19 подтвердили еще у 11 833 человек.

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За все время эпидемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 28 986 человек, за сутки зафиксировали еще 289 летальных случаев. В то же время выздоровели 1 237 676 пациентов, за сутки еще 5 467.

В то же время накануне министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что локдаун в Украине введут тогда, когда 50-70% областей перейдут в красную зону эпидопасности.

По его словам, сейчас динамика распространения коронавируса в Украине движется от западных областей.

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