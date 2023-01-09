Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Маргарита Верещагина

Смертоносная новинка на фронте. ВСУ показали, как работает французская РСЗО LRU

Маргарита Верещагина Видеоредактор

 

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили 13 атак в Луганской и Донецкой областях и в очередной раз нанесли удары по позициям российских войск — попали по районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов. Нести смерть врагам нашим военнослужащим помогает иностранное вооружение. Коллеги с военного телевидения Украины рассказали о новых единицах техники, полученных ВСУ. И они уже проверили их эффективность.

Среди РСЗО, которые используются на фронте украинскими защитниками, M-142 HIMARS упоминается чаще всего. Однако это совсем несправедливо. Сегодня арсенал РСЗО украинской армии чрезвычайно разнообразен, начиная с простейших советских Градов и заканчивая разнообразными иностранными образцами, среди которых, к примеру, американские М-270 или немецкие Mars II.

Совсем недавно в украинский арсенал высокоточного оружия добавился еще один интересный образец. Речь идет о французской РСЗО LRU.

Французская LRU – это, по сути, модернизированная американская MLRS М-270, и среди близких ее родственников – немецкая Mars II. Дальность стрельбы, в зависимости от модификации LRU, не менее 80 километров. Боекомплект 12 снарядов, однако, как показывает практика, полный пакет одним залпом используется редко. LRU – это высокоточное оружие, имеющее спутниковую систему навигации и управления. Это позволяет эффективно поражать цели и при этом использовать минимальное количество боеприпасов:

Точность поражения – 1-2 метра. Скорость реагирования всего 5 минут от получения мной задачи, до поражения цели на фронте — “Липтон”, военнослужащий ВСУ

На фронте РСЗО LRU – новинка. Сегодня эти системы успели поработать всего около месяца, однако хороший результат уже есть. Самое главное, что новым оружием украинские защитники довольны. Говорят, что по сравнению со старшими аналогами, которых еще много на вооружении украинской армии, это небо и земля.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Обстрел поселка Шевченково и угроза ракетных ударов по Украине: что происходит на 320-е сутки войны (онлайн)
Обстрел поселка Шевченково и угроза ракетных ударов по Украине: что происходит на 320-е сутки войны (онлайн)
Один на один с врагом! История супругов, выживших в оккупации в Николаевской области
Один на один с врагом! История супругов, выживших в оккупации в Николаевской области
Столтенберг прокомментировал вероятность получения Украиной танков
Столтенберг прокомментировал вероятность получения Украиной танков
Новыми правилами воинского учета не предусмотрена рассылка повесток через Дію
Новыми правилами воинского учета не предусмотрена рассылка повесток через Дію
Морозная погода будет способствовать контрнаступательным действиям в районе Соледара — Череватый
Морозная погода будет способствовать контрнаступательным действиям в районе Соледара — Череватый
Минус 590 оккупантов и три вертолета: Генштаб сообщил потери РФ за сутки
Минус 590 оккупантов и три вертолета: Генштаб сообщил потери РФ за сутки
Поддержка огнем во время наступления и обороны: эксперт о пользе БМП Bradley на фронте
Поддержка огнем во время наступления и обороны: эксперт о пользе БМП Bradley на фронте
Освобождение Крыма является ключом к успеху Украины: Ходжес объяснил, на что надеется РФ
Освобождение Крыма является ключом к успеху Украины: Ходжес объяснил, на что надеется РФ
Знайшли помилку в тексті?
Помилка