Смертоносная новинка на фронте. ВСУ показали, как работает французская РСЗО LRU

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили 13 атак в Луганской и Донецкой областях и в очередной раз нанесли удары по позициям российских войск — попали по районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов. Нести смерть врагам нашим военнослужащим помогает иностранное вооружение. Коллеги с военного телевидения Украины рассказали о новых единицах техники, полученных ВСУ. И они уже проверили их эффективность.

Среди РСЗО, которые используются на фронте украинскими защитниками, M-142 HIMARS упоминается чаще всего. Однако это совсем несправедливо. Сегодня арсенал РСЗО украинской армии чрезвычайно разнообразен, начиная с простейших советских Градов и заканчивая разнообразными иностранными образцами, среди которых, к примеру, американские М-270 или немецкие Mars II.

Совсем недавно в украинский арсенал высокоточного оружия добавился еще один интересный образец. Речь идет о французской РСЗО LRU.

Французская LRU – это, по сути, модернизированная американская MLRS М-270, и среди близких ее родственников – немецкая Mars II. Дальность стрельбы, в зависимости от модификации LRU, не менее 80 километров. Боекомплект 12 снарядов, однако, как показывает практика, полный пакет одним залпом используется редко. LRU – это высокоточное оружие, имеющее спутниковую систему навигации и управления. Это позволяет эффективно поражать цели и при этом использовать минимальное количество боеприпасов:

Точность поражения – 1-2 метра. Скорость реагирования всего 5 минут от получения мной задачи, до поражения цели на фронте — “Липтон”, военнослужащий ВСУ

На фронте РСЗО LRU – новинка. Сегодня эти системы успели поработать всего около месяца, однако хороший результат уже есть. Самое главное, что новым оружием украинские защитники довольны. Говорят, что по сравнению со старшими аналогами, которых еще много на вооружении украинской армии, это небо и земля.

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