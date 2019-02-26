Жители Смелы вышли на протест из-за четырехзначных сумм в платежках

Жители Смелы снова вышли на акцию протеста. Обещанный перерасчет огромных сумм за тепло людям не сделали. За январь у многих в платежках четырехзначные суммы и как их оплатить большинство не представляет. Кроме того, накопленные долги теплоснабжающих снова напоминают о себе. И с первого марта районный центр снова может остаться без тепла.

Они в который раз идут к городским чиновникам искать справедливости. Несколько сотен возмущенных горожан собираются на площади, далее заполняют зал горсовета. Они не один год мерзли из-за долгов частного теплоснабженца, с которым в декабре позапрошлого года город расторг договор.

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После первого протеста чиновники объяснили, что многие люди переходят на индивидуальное отопление, и за места общего пользования уже не платят, за них оплачивают остальные, но обещали перечислить суммы. Правда, новый глава коммунального предприятия, четвертый за последние полгода, оснований для этого не видит.

В то же время, несколько дней назад Черкассыгаз получил распоряжение прекратить подачу топлива на котельные Смелы. Через непогашенный долг перед Нафтогазом в более 94 млн грн.

К слову, в Смеле могут отключить тепло из-за новых долгов перед Нафтогазом.

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