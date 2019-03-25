Свалка на берегу Днестра: кто устроил незаконный полигон

Вместо того, что бы зарабатывать на мусоре, мы себя им убиваем. На Прикарпатье действует нелегальная свалка. Туда на протяжении десятка лет свозят мусор из многих сел и городов. Все о ней знают, но о свалке на берегу Днестра нет ни одного документа. Все ответственные структуры, в том числе экологи, просто закрывают глаза.

Полвека назад здесь был карьер для забора гравия. Его использовали для строительства одной из крупнейших теплоэлектростанций на западе Украины. Затем в котлован начали свозить мусор.

Ежедневно сюда привозят от 10 до 15 переполненных мусоровозов. Едут со всех районов. Ни заграждения – пластиком усеяно несколько километров вокруг. Это только верхушка айсберга – свалка обустроена на берегу Днестра.

Село Риздвяны в километре от свалки. Люди боятся ветра – он несет невыносимую вонь. Неоднократно свалка горело. Но хуже с водой.

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Все эти годы свалку эксплуатируют незаконно. Только в прошлом году Галицкий район на экологию распределил более 90 млн грн. Объяснить куда средства выделили и почему не видят незаконного полигона у себя под носом – в райсовете не смогли.

Документы на узаконивание полигона подготовили давно, заверили в коммунальном предприятии. Даже хотели установить сортировочную линию. Ждут последнее слово от Минэкологии, Держгеокадастру и Галицкой администрации.

На Прикарпатье 16 официальных полигонов. Из них паспортизовано – 7. В прошлом году незаконных свалок на Прикарпатье обнаружили девять сотен. В пределах Украины – это, без преувеличения, мусорное нашествие.

К слову, в Ужгороде назревает экологическая катастрофа: город утопает в мусоре.

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