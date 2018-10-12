Вонь и гниль вместо биогаза – почему в Украине не работает сортировка пищевых отходов

В Европе из пищевых отходов делают биогаз, у нас – они гниют и пропадают, в лучшем случае сознательные отвозят их на фермы или в приюты для животных.

Всего в Украине с пищевыми отходами, их сортировкой или переработкой – проблема нешуточная, жалуются рестораторы. Если бы они не сортировали – на полигон бы выбрасывали все вместе.

Как выход – пищевые отходы могли бы понадобиться приютам для животных. В одном из крупнейших под Киевом – более 2,5 тысячи кошек и собак, чтобы их прокормить, надо полторы тонны продуктов в день.

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В Европе пищевые отходы – ценный энергетический продукт. В Швеции остатки пищи ежедневно машинами везут на специальную базу. Там в огромных чанах массу смешивают с торфом и получают биогаз для общественного транспорта столицы. У каждой хозяйки есть специальный пакет для отходов с кухни, которые она выбрасывает в отдельный контейнер. Ничего сложного, просто Швеция этим занималась долго и системно.

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Опубликовано Октябрь, 12 в 17:55



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