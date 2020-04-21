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Факты / Видео / Украина

Вонь и экологическая катастрофа. Очистная станция отравляет реку Уды в Харьковской области

На Харьковщине в реку Уды сливают нечистоты. Местные жалуются на постоянный смрад и уверены — это вина очистной станции, которая в аварийном состоянии. Проводить реконструкцию никто не спешит, хотя два года уже как выделили деньги.

Между тем очистительная отравляет реку, которая является притоком главной водной артерии восточной части Украины — Северского Донца.

Люди жаловались, куда могли, результата ноль. Реакция властей появилась только после загадочной смерти местного экоактивиста Николая Бычка, который доказывал, что коммун альное предприятие сбрасывает в реку промышленные нечистоты, а сама очистительная работает в аварийном состоянии.

Тогда руководителя КП уволили, а область выделила деньги на реконструкцию очистных. Прошло два года, а местные власти не разработала даже проекта реконструкции. В райгосадминистрации оправдываются, что проект — длительная процедура, земля, на которой построены очистные, оформлена с нарушением.

Факты ICTV ранее писали о том, что река Боржава завалена мусором.

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