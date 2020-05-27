Снайперы и квадрокоптеры. Как боевики пытаются прорвать украинскую оборону

27 мая российские наемники ударили из минометов и гранатометов по позициям неподалеку Горловки. К ежедневным обстрелам наши защитники привыкли. Говорят, единственное чего следует опасаться сейчас — это меткой работы снайпера.

Вместе с вражескими снайперами работают и квадрокоптеры. Летательные аппараты бросают мины прямо на позиции наших военных. Впрочем, более реальную угрозу наравне со снайпером несут разведывательные группы противника. Враг закладывает взрывчатку в местах передвижения украинских военных. В начале месяца на такой мине подорвались украинские военные недалеко от Донецка.

Несмотря на постоянные обстрелы со стороны российских наемников ВСУ дают врагу хороший ответ. Подробнее в сюжете Владислава Круглова.

Напомним, 26 мая на Донбассе российские боевики шесть раз нарушали режим тишины и стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По информации штаба ООС, в ходе боевых действий погиб один украинский военнослужащий.

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