Снег в Украине: надолго ли вернулась зима и ситуация на дорогах

Украину засыпало снегом. Люди снова надевают зимнюю одежду, постят фотографии снега в соцсети и переживают за будущий урожай. Несмотря на предупреждения синоптиков, жителей Николаева такая непогода застала врасплох. Еще вчера было +15, а сегодня утром все белое. Впрочем, непогода движется на восток и синоптики обещают, что за 2 дня до Николаева вернется весна.

Заснежило и в Луцке. Накануне вечером выпал обильный снег, который лежит до сих пор. Из-за порывов ветра до 20 метров в секунду в области объявили первый уровень опасности.

А вот в Хмельницкой области снег, который припорошил ночью, привел к смертельной ДТП. Около семи утра легковушка ВАЗ не учтя осложнений на дороге, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Водитель легковушки от травм скончался на месте.

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Между тем, в Черкасской области с самого утра мокрый снег меняет дождем и наоборот. Сейчас осадки усилились и продлятся до четверга, прогнозируют синоптики. Деревья, обильно присыпанные снегом. Но специалисты успокаивают – на урожай непогода не повлияет.

Зима вернулась и в столицу. Правда, ненадолго. Довольно сильный снег выпал утром. И быстро начал таять, ведь температура на улице около 5 тепла.

Мартовский снег этой ночью напомнил о зиме и на Черниговщине, Житомирщине, Тернопольщине и Волыни. Небольшие морозы будут и ночью, правда, без снега. По прогнозам уже на выходных потеплеет до +14 градусов.

К слову, на этой неделе в Украине будет солнечно, но без весеннего тепла.

Детали смотрите в видео.

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