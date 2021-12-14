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Факты / Видео / Абрамова Юлия

Снег засыпал несколько украинских регионов

Абрамова Юлия редактор ленты

Снег засыпал несколько украинских регионов – Ровенщину, Волынь, Хмельнитчину, Прикарпатье и Львовщину! Без тока осталось более 200 населённых пунктов.

В Ровенской области обильные осадки не утихали больше суток. Ненастье повалило на дорогу деревья, транспорт увяз в сугробах. Спасателям пришлось вытаскивать из сугробов десяток грузовиков.

На заблокированные дороги жаловались и медики – скорые с больными не могли проехать, врачи ходили на вызовы пешком. На Львовщине сложными остаются участки на трассах, кое-где возникли многокилометровые пробки. Фуры не могли уехать на склоны. Водителям напомнили – в области есть 55 стоянок для грузовиков.

Сегодня ситуацию на дорогах усложнят гололедица и туман.

Засыпало и Луцк.

Пока ситуация под контролем, главное, чтобы не ударил мороз, потому что тогда пути и тротуары сковывает гололедица.

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Во время зимних праздников во Львов будут путешествовать много туристов. В частности, на 25 декабря приходится Рождество Христово по Григорианскому календарю.

Этот день считается официальным выходным, согласно Кодексу законов о труде. Какая погода ожидается праздника во Львове — читайте в материале Фактов ICTV.

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