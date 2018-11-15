Снегопад в Украине: кому ждать новой волны и какая ситуация по регионам

Украина сегодня обеспокоена ликвидацией последствий снежной стихии. Циклон накрыл шесть областей. Больше всего пострадала Черниговская.

Снегопады ожидаются в Сумской и Полтавской областях. В столице, несмотря на прогнозы осадков нет. Правда, на дорогах и тротуарах местами гололедица. Хотя коммунальщики немало путей посыпали солью.

Нелегко с самого утра было столичным водителям. Город окутал густой туман. Видимость на дороге достигала лишь несколько сотен метров. Поэтому Киев традиционно утонул в тянучках. А левый берег почти остановился. Не обошлось и без аварий.

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В то же время коммунальные службы ночью очистили с магистралей остатки снега, который не смыл дождь. Правда спецтехника и дворники доезжали не все улицы. После ночных морозов они превратились в сплошные катки.

На Черниговщине из-за обильного снега произошло 25 аварий. А в Житомире дождь и мороз парализовал работу коммунальных троллейбусов. Провода покрылись льдом. В Черкасской области к метели добавились гололед и густой туман. Такая же ситуация и в Винницкой области.

Ранее Факты ICTV писали, как вести себя в гололед: как не упасть и куда обращаться за помощью.

Опубликовано Ноябрь, 15 в 13:42



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