Снегопад в Украине: в плену непогоды 11 областей
Снегопад в Украине обесточил 170 населенных пунктов. Больше всего пострадало 6 регионов: Черкасская, Киевская, Винницкая область, Кировоград, Днепропетровская, Одесская область.
Въезд грузовиков в Киев ограничили и открыли пункты обогрева. А снег пока сыплет непрерывно. Коммунальщики работают круглосуточно.
Коммунальщики уверяют, прежде всего, будут чистить центральные магистрали, а уже потом возьмутся за маленькие улочки.
Мокрый снег внес коррективы в работу Укрзализныци. Из-за обрыва кантатной сети на Киевщине несколько поездов двигались с задержкой.
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По данным чрезвычайников, сейчас в плену непогоды, по меньшей мере, 11 областей. Без света осталось до сотни населенных пунктов. И синоптики обещают, такая погода в Украине продержится еще несколько дней.
Вчера Факты ICTV писали, как в Украине города борются с непогодой.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!