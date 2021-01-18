Снегопады на Донбассе: к чему готовятся ВСУ из-за погоды

175 — именно столько дней длится последнее и пока самое продолжительное перемирие на Донбассе. За минувшие сутки оккупанты дважды нарушили тишину. Правда, украинские военные говорят, что дни, когда на фронте было действительно тихо, можно сосчитать на пальцах рук.

А сейчас прибавилось работы из-за погодных условий — столько снега здесь не видели, как минимум, несколько лет.

Теперь шансов, что оккупанты будут задействовать диверсионные группы, значительно меньше, поскольку на белом фоне их перемещения заметнее.

Есть у такой ​​погоды и свои минусы. Теперь противник может вернуться к прицельным обстрелам из тяжелого вооружения. Однако наши воины вражеского наступления не боятся и всегда готовы дать отпор.

18 января во время первой в 2021 году видеоконференции подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы сторонам удалось договориться о возобновлении поставок газа в Марьинку. Эти вопросы планируют детально обсудить во время заседания ТКГ 21 января.

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