Снежные заносы 76 см, дороги – непроходимые: мощные снега в Канаде
Мощные снега накрыли канадскую провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор.
Высота снежных заносов местами превышает 76 сантиметров. Осадки сопровождал ветер скоростью 130 км в час.
Много важных дорог региона стали непроходимыми. В населенных пунктах объявили чрезвычайное положение. Там работают только экстренные службы и медучреждения.
На помощь в ликвидации последствий стихии отправили солдат. Они также задействовали два транспортных самолета и столько же вертолетов.
Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала снегопады в Украине с 24 января.
2020-01-20Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.