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Снежные заносы 76 см, дороги – непроходимые: мощные снега в Канаде

Мощные снега накрыли канадскую провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор.

Высота снежных заносов местами превышает 76 сантиметров. Осадки сопровождал ветер скоростью 130 км в час.

Много важных дорог региона стали непроходимыми. В населенных пунктах объявили чрезвычайное положение. Там работают только экстренные службы и медучреждения.

На помощь в ликвидации последствий стихии отправили солдат. Они также задействовали два транспортных самолета и столько же вертолетов.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала снегопады в Украине с 24 января.

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