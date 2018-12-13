Снежные сугробы более 30 см, обесточенные села и аварии на дорогах: непогода в Украине

Обильные снегопады засыпали почти всю Украину. По данным чрезвычайников, сейчас в плену непогоды меньшей мере одиннадцать областей. Обесточены до сотни населенных пунктов. Кое-где сугробы достигали тридцати трех сантиметров.

И если в городах коммунальщики еще убирали снег, то за пределами областных центров настоящий коллапс. В Винницкой области в снежную ловушку попало пять грузовиков. Самые опасные участки дороги в южных районах области, где много спусков, и нет снегозащитных полос. Хотя дорожники и отчитываются о безупречной чистке дорог – снегопад, который не прекращается уже сутки, много трасс местного значения делает не проездными.

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Через непрерывный снег не удается вовремя очищать или посыпать дороги на Прикарпатье. На горных направлениях многочисленные аварии – машины взлетают в кюветы, заносит как грузовики, так и легковые автомобили. Из-за гололеда проезд тяжеловесного транспорта в горных районах без специальных цепей на колесах вообще запрещен.

Мокрый снег внес коррективы и в работу Укрзализницы. Из-за обрыва контактной сети на Киевщине несколько поездов двигались с задержкой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что из-за непогоды без света остались 170 сел, Киев закрыли для фур.

Опубликовано Декабрь, 13 в 22:12



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