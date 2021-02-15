Снежный плен и смерть от мороза: украинцы страдают от последствий непогоды

В Украине вторую неделю подряд, с 8 февраля 2021 года, не утихает непогода. От снегопадов и морозов больше всего страдают жители западных регионов. Спецтехника работает круглосуточно, помогают коммунальщикам справиться с последствиями непогоды и обычные украинцы.

Во время непогоды на Закарпатье исчез лыжник, который катался в горах и заблудился. Кроме спасателей, его третий день подряд ищут волонтеры. Мешает поисковой операции непогода — в горах сохраняется риск схода лавин.

Во Львовской области из-за непогоды заблокированными остаются десятки населенных пунктов. Людям приходится ходить на работу пешком, есть проблемы с доставкой продуктов. В заблокированных селах люди просят отправить к ним военную технику. От обморожения в регионе также погиб мужчина.

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Не только от снегопадов страдают украинцы. Граждане травмируются из-за сосулек, которые свисают с крыш. На выходных из-за падения льда пострадали два человека — у мужчины и женщины сотрясение мозга и травма головы, оба в больнице.

Кроме того, мешает и лед под ногами. В Днепре тротуары превратились в катки, за время непогоды травмы получили почти 300 человек.

Непогода в Украине

В течение третьей недели февраля в Украине ожидаются сложные погодные условия.

Синоптики прогнозируют морозы.

Подробный прогноз погоды на неделю, с 16 до 19 февраля 2021 года, смотрите на Фактах ICTV.

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