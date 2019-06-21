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Собакам в офисе можно все! Украинцы присоединились к мировому флешмобу

Поспать в обед или поиграть во время совещания, собакам в офисе можно все. Уже пятый год подряд Украина приобщается к мировой программе, когда владельцы могут взять на работу своих любимцев. Довольны – все.

Чтобы стать пэт-френдли, то есть дружественным к животным, нужно готовиться. Вместе с ветеринарами, зоопсихологами и кинологами разработали определенные правила, говорят представители торговой марки Клуб 4 лапы.

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Организаторы говорят, в крупных мировых компаниях присутствие животного на работе в любой день является неотъемлемым элементом корпоративной культуры. Надеются, что так будет и в Украине.

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