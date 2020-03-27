Себестоимость украинских тестов на коронавирус и почему их не производят

Украина может и будет производить собственные тесты на коронавирус. В Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины разработали первую партию — 600 высокоточных тест-систем для диагностики COVID-19.

Но из-за нехватки денег ученых отправили в отпуск за свой счет. После медийной огласки — ситуация изменилась.

Правительство выделило деньги за уже проведенные исследования и изготовленные тесты и планирует финансировать их массовое производство. Подробнее — в сюжете Василия Сафьянюка и Олега Корниенко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, куда звонить с признаками ОРВИ и сделают ли вам тест на коронавирус.

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